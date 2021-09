Lãi suất tiết kiệm giảm, lượng tiền gửi vào ngân hàng thấp kỷ lục

Tuy vậy, tính từ tháng 7/2020 đến cuối tháng 6/2021, so với cùng kỳ gần 10 lại đây, đây là mức tăng trưởng thấp nhất. Trong giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng ròng tiền gửi của dân cư vào các ngân hàng đạt khoảng 330.000 tỷ đồng/nửa đầu năm.

Các chuyên gia nhận định, lãi suất tiền gửi quá thấp sẽ xảy ra hiện tượng người dân rút tiền gửi khỏi ngân hàng, chuyển sang các kênh đầu tư khác, gây ra những bất ổn đối với nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng có thể bị đặt trong tình trạng thiếu thanh khoản, dẫn đến thiếu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, khách hàng đứng trước thực tế phải cạnh tranh để được vay vốn. Điều này khiến cho lãi suất cho vay bị đẩy lên, nếu không thì chi phí không chính thức vay vốn cũng tăng lên, chứ không thể giữ thấp được. Như vậy, mục đích giữ lãi suất cho vay thấp sẽ không thành.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đã khiến cầu tín dụng bị ảnh hưởng mạnh. Hoạt động huy động trên thị trường có dấu hiệu tăng chậm.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội của Cục Thống kê TP.HCM, trong 7 tháng đầu năm, tổng huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn đạt 3,029 triệu tỷ đồng, chỉ tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 3% so với cuối năm ngoái; tổng dư nợ tín dụng đạt 2,68 triệu tỷ đồng, tăng 2,68% so với cuối năm ngoái.

Như vậy, tình hình huy động vốn và tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM tăng chậm. Dịch bệnh lại kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, khiến nhu cầu vay vốn sụt giảm và dòng tiền nhàn rỗi của dân cư vào hệ thống ngân hàng cũng bị tác động.

Lãnh đạo một số ngân hàng cho hay, không chỉ mặt bằng lãi suất huy động thấp mà việc cho vay vốn cũng không dễ bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều ngân hàng chịu sức ép phải giảm chi phí đầu vào để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế nên không thể duy trì lãi suất tiết kiệm ở mức cao.

Các chuyên gia cho rằng, những yếu tố trên cộng với việc nhiều ngân hàng giảm mạnh lãi suất huy động có thể khiến dòng tiền gửi cá nhân vào ngân hàng sẽ tiếp tục giảm trong những tháng còn lại của năm nay, thậm chí còn tác động tới năm sau.

Tuấn Dũng