Lãi suất tiền gửi mới nhất tại 30 ngân hàng biến động ra sao?

Tại PVCombank , lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-3 tháng giảm nhẹ so với hồi đầu tháng 2, nhưng lãi suất các kỳ hạn còn lại đều tăng mạnh.

Tại HDBank, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng vẫn là 6%/năm, nhưng kỳ hạn 6 tháng giảm mạnh từ 9,5% xuống còn 7,5%/năm; lãi suất kỳ hạn 9 tháng giảm từ 8,3% xuống còn 7,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng giữ nguyên mức 9,5%/năm, trong khi kỳ hạn 18-24 tháng giảm từ 9% xuống còn 7%/năm.

Lãi suất tiền gửi tạiSeABank đang thấp nhất thị trường, chỉ 5,7%/năm cho kỳ hạn từ 1-3 tháng, 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 8,09% kỳ hạn 9 tháng, kỳ hạn 12-18 tháng lần lượt là 8,2% và 8,5%/năm. Mức lãi suất này cũng giảm nhẹ so 0,2 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6-18 tháng.

SHB cũng đang áp dụng lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng là 6%/năm, kỳ hạn từ 6-11 tháng là 8,42%/năm (không thay đổi so với đầu tháng). Tuy nhiên, lãi suất kỳ hạn 12 tháng trở lên đã tăng từ 8,42% lên 8,82%/năm so với đầu tháng.