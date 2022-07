Lãi suất tăng cao, dòng tiền vào ngân hàng tăng mạnh

Tiền gửi vào ngân hàng tăng đột biến

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 5/2022, tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư đều tăng trưởng dương. Tuy nhiên, tốc độ tăng tiền gửi của dân cư nhanh hơn tốc độ tăng của tiền gửi từ tổ chức kinh tế.

Theo đó, tính đến cuối tháng 5, tổng số dư tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt gần 5,569 triệu tỷ đồng, tăng 5,07% so với cuối năm 2021, tức tăng gần 268.500 tỷ đồng. So với cuối tháng 4, tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tại các tổ chức tín dụng trong tháng 5 tăng tới gần 40.000 tỷ đồng. Còn so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tại các tổ chức tín dụng cao gần gấp đôi.

Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại ngân hàng trong tháng 5 cũng tăng trở lại sau tháng 4 giảm nhẹ. Tính đến cuối tháng 5, con số này đạt khoảng 5,806 triệu tỷ đồng; so với cuối năm ngoái tăng 2,86%, tức tăng thêm khoảng 150.000 tỷ đồng.

Tiền gửi vào ngân hàng tăng mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Như vậy, 5 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng tiền gửi của nhóm khách hàng dân cư tăng nhanh hơn so với tiền gửi của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.