Lãi suất ngân hàng hôm nay 27/11/2024: Thêm ngân hàng tăng mạnh lãi huy động

Lãi suất ngân hàng hôm nay 27/11/2024, SeABank tăng mạnh lãi suất huy động sau hơn 3 tháng, Bac A Bank bất ngờ giảm lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn. Sau hơn 3 tháng không thay đổi, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 1-12 tháng. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,45%/năm lên 3,4%/năm, 3-5 tháng tăng 0,65%/năm lên 4,1%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn từ 6-11 tháng đồng loạt tăng 0,75%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng lên 4,5%/năm, 7 tháng 4,6%/năm, 8 tháng 4,65%/năm, 9 tháng 4,7%/năm, 10 tháng 4,75%/năm, 11 tháng 4,8%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng tăng 0,5%/năm lên 5%/năm. Nhà băng này giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 15 tháng hiện có lãi suất 5,25%/năm, 18-36 tháng là 5,45%/năm. SeABank tăng mạnh lãi suất huy động. Ảnh: Hoàng Hà Thực tế từ vài tháng qua, các điểm giao dịch của SeABank ở Hà Nội đã trưng tấm biển mời khách hàng gửi tiền với lãi suất lên đến 5,95%/năm (giảm so với lãi suất 6,1%/năm quảng cáo trước đó). Từ tháng 10 vừa qua, nhân viên còn gọi điện mời khách hàng gửi tiền tiết kiệm trực tuyến lãi suất lên đến 6,15%/năm kỳ hạn 12 tháng, 5,95%/năm kỳ hạn 6 tháng. Hai mức lãi suất này cao hơn rất nhiều so với niêm yết tại ngân hàng. Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tăng 0,1%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng. Tuy nhiên, nhà băng này lại giảm mức tương tự đối với kỳ hạn 12 tháng. Hiện lãi suất hai kỳ hạn này lần lượt là 5,6% và 5,7%/năm. Đây đã là lần thứ 3 trong tháng ABBank điều chỉnh lãi suất tiết kiệm. ABBank đang công khai niêm yết lãi suất cao nhất lên đến 6,3%/năm gửi trực tuyến kỳ hạn 24 tháng, và 6,2%/năm với kỳ hạn 15-18 tháng. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) bất ngờ giảm 0,1%/năm lãi suất huy động tất cả các kỳ hạn từ hôm nay. Theo biểu lãi suất huy động tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, kỳ hạn 1-2 tháng giảm còn 3,85%/năm, 3 tháng là 4,15%/năm, 4 tháng 4,25%/năm, và 5 tháng là 4,35%/năm. Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 6-8 tháng giảm xuống còn 5,3%/năm, 9-11 tháng là 5,4%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm, 13-15 tháng 5,75%/năm. Bac A Bank cũng là một trong số ít các ngân hàng duy trì mức lãi suất tiền gửi trên 6%/năm. Hiện lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng giảm còn 6,05%/năm. Cùng kỳ hạn, khách hàng gửi tiết kiệm từ trên 1 tỷ đồng được hưởng lãi suất lên đến 6,25%/năm. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 27/11/2024 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 2,9 3,6 3,6 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,2 4,1 5,6 5,6 5,7 6,2 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,85 4,15 5,3 5,4 5,7 6,05 BAOVIETBANK 3,3 4,35 5,2 5,4 5,8 6 BVBANK 3,8 4 5,2 5,5 5,8 6 CBBANK 3,8 4 5,5 5,45 5,65 5,8 DONG A BANK 3,9 4,1 5,55 5,7 5,8 6,1 EXIMBANK 3,9 4,3 5,2 4,5 5,2 5,8 GPBANK 3,4 3,92 5,25 5,6 5,95 6,05 HDBANK 3,85 3,95 5,3 4,7 5,6 6,1 IVB 3,8 4,1 5,1 5,1 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,2 5,3 5,6 5,7 LPBANK 3,6 3,8 5 5 5,5 5,8 MB 3,7 4 4,6 4,6 5,1 5,1 MSB 3,9 3,9 4,8 4,8 5,6 5,6 NAM A BANK 4,5 4,7 5 5,2 5,6 5,7 NCB 3,9 4,2 5,55 5,65 5,8 5,8 OCB 3,9 4,1 5,1 5,1 5,2 5,4 OCEANBANK 4,1 4,4 5,4 5,5 5,8 6,1 PGBANK 3,4 3,8 5 5 5,5 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,8 6 SEABANK 3,4 4,1 4,5 4,7 5 5,45 SHB 3,5 3,8 5 5,1 5,5 5,8 TECHCOMBANK 3,35 3,65 4,55 4,55 4,85 4,85 TPBANK 3,5 3,8 4,7 5,2 5,4 VIB 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 VIET A BANK 3,7 4 5,2 5,4 5,7 5,9 VIETBANK 3,9 4,1 5,2 5 5,6 5,9 VPBANK 3,6 3,8 4,8 4,8 5,3 5,3 Theo thống kê, đã có 14 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 11 gồm: SeABank, BaoViet Bank, HDBank, GPBank, LPBank, Nam A Bank, IVB, Viet A Bank, VIB, MB, Agribank, Techcombank, ABBank, và VietBank. Trong đó, MB, Agribank và VIB là các ngân hàng đã có hai lần tăng lãi suất kể từ đầu tháng. Riêng ABBank có 3 lần điều chỉnh lãi suất với mức tăng các kỳ hạn dưới 12 tháng. Tuy nhiên ABBank cũng đã hai lần giảm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong các lần điều chỉnh này. Trong khi đó, Bac A Bank là ngân hàng duy nhất giảm lãi suất trên diện rộng tại tất cả các kỳ hạn. Theo nhận định của VCBS, xu hướng tăng lãi suất huy động trong những tháng còn lại của năm 2024 khó tiếp diễn và sẽ có sự phân hoá giữa các nhóm ngân hàng. Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, lãi suất huy động kỳ vọng duy trì đi ngang ở mức hiện tại và có thể điều chỉnh giảm nhẹ vào thời điểm cuối năm theo hướng hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động do ảnh hưởng từ các diễn biến thiên tai thời gian gần đây. Đối với nhóm NHTMCP tư nhân, áp lực tăng nhẹ lãi suất huy động vẫn còn để tăng cường huy động vốn nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đặc biệt đối với những ngân hàng có mức độ phụ thuộc vào tiền gửi khách hàng lớn và cơ cấu huy động vốn kém linh hoạt.