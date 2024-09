Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/9/2024: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi huy động lần 2

Lãi suất ngân hàng hôm nay 25/9/2024 ghi nhận OceanBank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động lần thứ hai kể từ đầu tháng 9. Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) vừa chính thức điều chỉnh biểu lãi suất huy động kể từ hôm nay, với mức tăng từ 0,2-0,4%/năm các kỳ hạn tiền gửi từ 1 đến 15 tháng. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,3%/năm lên 4,1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,2%/năm lên 4,4%/năm. OceanBank đang trả lãi suất huy động cao nhất thị trường với các kỳ hạn tiền gửi dưới 6 tháng. Mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn này chỉ từ 3,8-3,9%/năm do các ngân hàng OCB, NCB, BaoVietBank, BVBank, DongA Bank, CB, Eximbank, Nam A Bank niêm yết. OceanBank cũng đang dẫn đầu lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng là 4,4%/năm. Nhóm các ngân hàng nói trên đang duy trì top đầu với lãi suất từ 4-4,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng. Theo Quyết định 1124/QĐ-NHNN của NHNN, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm. Như vậy, OceanBank đang duy trì lãi suất gần nhất với mức trần theo quy định. Ngoài ra, nhà băng này mạnh tay tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-11 tháng, mức tăng lên đến 0,4%/năm. Cụ thể, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-8 tháng tăng lên 5,4%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng tăng lên 5,5%/năm. OceanBank tăng thêm 0,2%/năm lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-15 tháng lên mức 5,8%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng vẫn được giữ nguyên 6,1%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất nhì thị trường hiện nay. OceanBank cũng là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai kể từ đầu tháng 9. Trước đó, ngày 4/9 nhà băng này tăng lãi suất huy động từ 0,1-0,4%/năm với các kỳ hạn tiền gửi từ 1-15 tháng. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 12 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 9, bao gồm: Dong A Bank, OceanBank, VietBank, GPBank, Agribank, Bac A Bank, NCB, OCB, BVBank, ACB, PGBank, và Nam A Bank. Trong đó OceanBank là ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất lần thứ hai trong tháng. Ngược lại, ABBank là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất huy động trong tháng này với mức giảm từ 0,1-0,4%/năm các kỳ hạn 1-12 tháng. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 25/9/2024 NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2 2,5 3,3 3,3 4,7 4,7 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,2 3,7 5 5,2 5,6 5,7 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,65 3,95 5,15 5,25 5,7 5,85 BAOVIETBANK 3,3 4 5,2 5,4 5,8 6 BVBANK 3,8 4 5,2 5,5 5,8 6 CBBANK 3,8 4 5,55 5,5 5,7 5,85 DONG A BANK 3,8 4 5,2 5,5 5,8 6 EXIMBANK 3,8 4,3 5,2 4,5 5,2 5,1 GPBANK 3,2 3,72 5,05 5,4 5,75 5,85 HDBANK 3,85 3,95 5,1 4,7 5,5 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,2 5,3 5,6 5,7 LPBANK 3,4 3,5 4,7 4,8 5,1 5,6 MB 3,3 3,7 4,4 4,4 5,1 5 MSB 3,7 3,7 4,6 4,6 5,4 5,4 NAM A BANK 3,8 4,1 5 5,2 5,6 5,7 NCB 3,8 4,1 5,45 5,65 5,8 6,15 OCB 3,9 4,1 5,1 5,1 5,2 5,4 OCEANBANK 4,1 4,4 5,4 5,5 5,8 6,1 PGBANK 3,4 3,8 5 5 5,5 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,75 3,95 4,5 5,45 SHB 3,5 3,8 5 5,1 5,5 5,8 TECHCOMBANK 3,25 3,45 4,55 4,55 4,95 4,95 TPBANK 3,5 3,8 4,7 5,2 5,4 VIB 3,2 3,6 4,6 4,6 5,1 VIET A BANK 3,4 3,7 4,8 4,8 5,4 5,7 VIETBANK 3,8 4 5,2 5 5,6 5,9 VPBANK 3,6 3,8 5 5 5,5 5,5 Theo báo cáo gần nhất của NHNN tại ngày 23/9, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã tăng mạnh 0,63%/năm so với cuối tuần trước lên 3,91%/năm. Lãi suất các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần lần lượt tăng lên 0,56% và 0,33% lên 4,03% và 3,91%/năm. Trước đó, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh trong tuần trước trong bối cảnh NHNN liên tục thực hiện các biện pháp mang tính nới lỏng như mua kỳ hạn trên thị trường mở, hạ lãi suất OMO. Theo NHNN, tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 17/9 đạt 7,38% so với đầu năm, tích cực hơn so với cùng kỳ năm ngoái tín dụng tăng 5,73%. Trong đó, khối NHTM cổ phần tư nhân tăng 8,6%, chiếm 45% thị phần, tăng cao nhất toàn hệ thống. Tín dụng đối với ngành thương mại và dịch vụ tăng tích cực, chiếm khoảng 50% dư nợ ngành thương mại và dịch vụ toàn hệ thống. Cũng từ tuần trước, NHNN tiến hành giảm lãi suất cho vay giấy tờ có giá (OMO) từ 4,25% xuống 4%, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2024. Đây đồng thời là lần thứ 2 trong năm nay NHNN tiến hành hạ lãi suất OMO (lần đần là vào 05/8). Việc NHNN giảm lãi suất OMO là động thái nhằm hỗ trợ thanh khoản, tạo điều kiện cho mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đi xuống, từ đo giảm chi phí vốn cho các ngân hàng. NHNN đồng thời tiến hành hút ròng 7.322 tỷ đồng trên thị trường mở. Cụ thể, thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm 1.511,6 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%), trong khi 8.833 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.