Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/7/2024: Gửi tiền ở đâu để có lãi suất 6% trở lên?

Đối với kỳ hạn 18 tháng, BaoViet Bank và VietBank đang niêm yết lãi suất tại 5,9%/năm, chỉ thấp hơn so với mức 6,1%/năm do NCB, OceanBank, HDBank và mức 6%/năm do BVBank đang niêm yết.

Trong khi đó, mức lãi suất 5,8-5,85%/năm đang được niêm yết tại GPBank, PGBank và PVCombank.

Nhóm các ngân hàng như BaoViet Bank, MB, PGBank, VietBank cũng đang niêm yết lãi suất 5,9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng, chỉ thấp hơn mức 6-6,1%/năm đang được niêm yết tại số ít ngân hàng như: NCB, OceanBank, BVBank,…

Đáng chú ý là sự dịch chuyển về lãi suất huy động tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước. Mới đây nhất là việc BIDV công bố tăng thêm 0,1%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng lên 4,9%/năm.