Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/3/2024: Tỷ giá hạ nhiệt, lãi suất sẽ ra sao?

Trong khi đó, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm ngày 11/3 là 0,76%/năm, kỳ hạn 1 tuần 1,29%/năm.

So với phiên cuối tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm mạnh 0,41 điểm phần trăm và giảm mạnh hơn 3 điểm phần trăm so với đỉnh hồi giữa tháng 2. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần cũng giảm nhẹ 0,03 điểm phần trăm so với tuần trước.