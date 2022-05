Lãi suất liên ngân hàng xuống thấp nhất từ đầu năm

Tương tự, số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế cũng tăng mạnh trong giai đoạn này với mức tăng 3,89% từ đầu năm, tương đương tăng ròng gần 220.000 tỷ đồng , hiện đạt 5,86 triệu tỷ đồng .

Với việc lãi suất huy động ngân hàng vẫn tăng từ tháng 3 đến nay, các chuyên gia phân tích cho rằng xu hướng gia tăng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng sẽ còn kéo dài trong tháng 4-5.

Cũng theo số liệu mới nhất từ NHNN, tính đến ngày 25/5, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đã đạt 7,75% so với đầu năm và cao hơn 16,5% so với cùng kỳ. Mức tăng này cao gần gấp đôi so với số tăng cùng kỳ năm trước và cao nhất trong một thập niên gần đây.Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu giúp thanh khoản các ngân hàng cải thiện tích cực trong bối cảnh NHNN giảm lượng bơm tiền.