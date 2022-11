Lãi suất liên ngân hàng giảm trở lại, thanh khoản hệ thống tích cực

Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng quay đầu giảm trở lại. (Biểu đồ: M. Hà)

Do vậy, việc NHNN điều chỉnh các mức lãi suất điều hành trong tháng 9 và tháng 10 là phù hợp nhằm bảo đảm cho các tổ chức tín dụng có khả năng huy động thêm được nguồn vốn để bảo đảm an toàn thanh khoản, có điều kiện để cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Thị trường ngoại hối bị tác động bởi tâm lý kỳ vọng. Trong tuần kết thúc hôm 29/10, tỷ giá niêm yết tại các NHTM vẫn duy trì ở mức kịch trần biên độ mới (5%) so với tý giá trung tâm, quanh mốc 24.880 đồng/USD, tương đương giảm 8,5% so với cuối năm ngoái. Tỷ giá liên ngân hàng ghi nhận ở gần mức giá bán của NHNN (23.870 đồng/USD) và tỷ giá trên thị trường tự do duy trì trên 25.000 đồng/USD xuyên suốt tuần.