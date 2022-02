Lãi suất huy động nhích tăng 3 tháng liên tiếp

Về đầu tư công, báo cáo cho biết vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 1/2022 đạt 25.315 tỉ đồng, tăng 9,45% YoY.

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, kế hoạch giải ngân đầu tư công cho cả năm 2022 là 525.605 tỉ đồng, cao nhất từ trước tới nay, cao hơn 24% so với lượng giải ngân thực tế trong năm 2021 (trên 423 nghìn tỉ đồng).

BVSC dự báo lượng giải ngân vốn đầu tư từ NSNN trong tháng 2/2022 sẽ giảm so với tháng trước do trùng với kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này vẫn kỳ vọng đầu tư công sẽ sớm hồi phục trở lại trong các tháng sau đó và ghi nhận mức tăng trưởng do các khó khăn đã được giải quyết trong năm 2021.

Thêm vào đó, chương trình hỗ trợ hồi phục kinh tế của Chính phủ, với gói chi bổ sung 113,5 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư từ NSNN cho phát triển kết cấu hạ tầng, cũng sẽ tạo động lực kích thích đầu tư công tăng trưởng mạnh./.