Lại "nóng" phân lô bán nền tại vùng ven Hà Nội

Lao vào đầu tư đất vùng ven, nhà đầu tư nên bình tĩnh và tỉnh táo suy xét (Ảnh: Nguyễn Mạnh).

Lại nở rộ phân lô, bán nền

Phân lô bán nền không chỉ diễn ra tại Bảo Lộc, Bảo Lâm (Lâm Đồng) như báo chí phản ánh gần đây mà ở các vùng ven Hà Nội, tình trạng này cũng đang diễn ra rầm rộ. Các khu đất ở nông thôn, đất ở kết hợp đất trồng cây lâu năm đang được một số doanh nghiệp, người dân trong vùng đứng ra mua gom, sau đó làm đường vào để phân lô, bán nền.

Theo tìm hiểu của Dân trí, tại địa bàn các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Sơn Tây, Ba Vì… đều có các khu đất được phân lô bán nền tự phát, nhân viên môi giới giao bán công khai trên mạng xã hội, trang tin điện tử do các cá nhân, công ty môi giới trên địa bàn lập ra.

Lần theo thông tin rao bán công khai trên mạng xã hội, Dân trí ghi nhận khu vực các xã dọc theo Quốc lộ 21A, thuộc các huyện Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây hiện có hàng chục khu đất được phân lô bán nền đang rao bán công khai với nhiều mức giá khác nhau tùy theo vị trí, khu vực và đường vào các khu đất rộng hay hẹp.