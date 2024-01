Lại nổ tranh luận vì drama của các Chị đẹp

Ở những sân khấu công diễn, cô luôn nằm trong top chiến thắng, an toàn vào vòng trong. Một điều gây chú ý hơn cả, MLee cùng đội Lệ Quyên trong 5 công diễn khiến người xem ngán ngẩm, nghi ngờ chương trình quá ưu ái cô.

Sau Ước gì - Mưa phi trường ở công diễn 3, đội trưởng MLee có bài đăng về quá trình thực hiện tiết mục. Tới phần Trang Pháp, cô nói biết đồng nghiệp muốn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, nên đã tin tưởng giao cho Trang Pháp nhiệm vụ làm nhạc với nhà sản xuất âm nhạc DTAP.

Vì bài đăng này, khán giả cho rằng MLee ẩn ý chê bai Trang Pháp khi kể "tổng thể mãi chưa ổn", "chưa thật sự trơn tru", phải đến khi MLee tìm đến DTAP, mọi thứ mới xong xuôi, trót lọt.



Khán giả nghi vấn MLee (trái) và Trang Pháp xích mích.

Trước nghi vấn xích mích với Trang Pháp, MLee bị bủa vây bởi những lời chỉ trích của khán giả. Việc MLee đề cập đến việc cô bị “seeding” bằng những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội khiến một bộ phận cư dân mạng bất bình, cho rằng cô thiếu tôn trọng khán giả.

“Khán giả góp ý mà bạn nói seeding. Từ đầu tài năng của bạn không quá nổi bật nhưng bạn vẫn thắng, vậy nên khán giả bức xúc. Tới giờ bạn vẫn không hiểu vấn đề ở đâu”, “Sau nhiều ngày qua nghĩ ngợi, MLee vẫn không hiểu lý do khán giả ý kiến về bạn không phải do cây sáo. Khán giả muốn sân chơi công bằng, trung thực và vui vẻ, nhưng để khán giả đổi thái độ từ giải trí đơn thuần thành bất bình cũng có lý do. Không phải 10-20 khán giả, ở đây là số đông đang lên tiếng, cả những khán giả trung lập nhất cũng đang khó chịu”… cư dân mạng nói về chi tiết MLee nghi có người thuê “seeding”.

Các chị đẹp nói gì về MLee?