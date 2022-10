Lai lịch bất hảo của 'bà trùm' mua bán cả kho súng, đạn

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ban chuyên án nhanh chóng phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt, khám xét chỗ ở của Đặng Văn Tỉnh tại nhà trọ nằm trên Bế Văn Đàn, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, TP Dĩ An.

Tỉnh khai nhận vận chuyển súng cho Diệp. Công an thu giữ 2 khẩu súng, 1 dao bấm và các tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án.

Qua khai thác nhanh, Tỉnh khai nhận, vào ngày 13/10, Diệp chỉ đạo cho anh ta nhận 3 thùng hàng, bên trong có 63 khẩu súng, đưa đến bến xe miền Đông gửi ra TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho Đặng Quốc Huân bán. Huân là anh em bà con với Tỉnh.

Thấy cần phải bắt, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội của Diệp và đồng bọn, ngày 16/10, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo Ban chuyên án quyết định phân công 1 tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng tiếp cận nhà xe ở TP Nha Trang.

Qua điều tra, Công an phát hiện sáng 14/10, Đặng Quốc Huân đang ở cùng anh ruột là Đặng Quốc Ánh tại một căn hộ ở phường Phước Hòa, TP Nha Trang.

Lập tức, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Phòng Cảnh hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành xác minh, kiểm tra, phát hiện hoạt động, vi phạm của đối tượng nên tiến hành bắt, khám xét nhanh chỗ ở của anh em Huân và Ảnh.

Qua làm việc, cả hai khai có nhận 3 thùng xốp chứa các loại súng và các phụ kiện của súng từ Vũ Thị Diệp. "Hàng nóng” được Huân và cất giấu tại một nhà kho ở phường Phước Long.

Lập tức, Công an khám xét khẩn cấp nhà kho nói trên và thu giữ 229 khẩu súng, trong đó có 134 khẩu kiểu súng lục M911 bắn đạn bi; 64 khẩu súng rulo; 31 khẩu súng lục các loại bắn đạn cao su và hơi cay và 455 bình khí nén; 6kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện của súng…

Qua khai thác, Huân thừa nhận làm đại lý cho Diệp để bán các loại súng ra các tỉnh miền Trung.