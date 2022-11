"Lady Mây" Myra Trần phủ nhận việc mua giải Ca Sĩ Mặt Nạ

Khi được hỏi về vấn đề này, cô nàng đã thẳng thắn chia sẻ: "Khi đến với Ca Sĩ Mặt Nạ, em không có bất kỳ một idea nào về việc mình sẽ hát cái gì. Những list bài cũng bị thay đổi liên tục. Trong quá trình tham gia chương trình, mỗi mascot sẽ được nhận những list bài riêng. Những ca khúc nào mà em cảm được thì sẽ chọn ca khúc đó để trình diễn.

Trong list bài sẽ có những bài mới và có cả những bài phải cover giống Như Những Phút Ban Đầu. Ca khúc mới là những ca khúc em cảm được và em tự tin để trình diễn ca khúc đó chứ thực sự em không có khả năng để mua giải".

Your browser does not support the video tag.

Clip "Lady Mây" Myra Trần nói về nghi vấn được ưu ái trong The Masked Singer VietNam.

Tối ngày 19/11, The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ đã chính thức khép lại bằng đêm concert - công bố và trao giải Quán quân. Đúng như dự đoán của nhiều khán giả, gương mặt ẩn sau bộ mascot Lady Mây chính là nữ ca sĩ trẻ đầy tài năng Myra Trần.