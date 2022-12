Lạc vào 'nghìn lẻ một đêm' trong khách sạn xịn sò nhất Ma-rốc

Trong tiếng Ả Rập, Riad có nghĩa là “Vườn Trong Nhà”. Theo thời gian, đến nay Riad thì được biết đến và được hiểu là những ngôi nhà truyền thống của người Ma-rốc, xung quanh là một khoảng sân trống không có mái che được lấp đầy nhưng chậu hoa và đài phun nước. Riad luôn có 3 dãy nhà và có các lối đi nối các mái nhà với nhau.

Nhiều vị khách nổi tiếng đã dành tình yêu đặc biệt cho La Mamounia. Winston Churchill gọi nó là "điểm đáng yêu nhất trên toàn thế giới". Ông đã dành nhiều mùa đông tại La Mamounia để vẽ dãy núi Atlas và các làng mạc xung quanh.

Churchill và Roosevelt đến La Mamounia khi họ gặp nhau Hội nghị Casablanca vào năm 1943. Căn phòng Churchill thường lưu trú được đổi tên để vinh danh ông. Các chính trị gia khác, những người thích nghỉ tại khách sạn bao gồm Ronnie và Nancy Reagan, Charles de Gaulle, và Nelson Mandela.

La Mamounia cũng đóng một vai chính trong việc tạo ra nhiều bộ phim. "Morocco" cùng với Marlene Dietrich được quay ở đó, cũng như "The Man Who Knew Too Much" của Hitchcock.

Hình ảnh của những bức tường và hành lang của khách sạn đã để lại dấu ấn khó phai trong nhưng người đam mê nghệ thuật. Nhưng người ở La Mamounia còn cho biết Hitchcock đã nảy ý tưởng cho bộ phim "The Birds" trong lúc ở tại khách sạn này, khi ông mở cửa ban công của mình và đã giật mình bởi chim bồ câu.