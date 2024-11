‘Lạc bước’ vào mùa thu rực rỡ với những hàng cây lá vàng, lá đỏ ở ‘xứ sở kim chi’

Những con đường phủ sắc lá thu ở Hàn Quốc tạo nên bức tranh thiên nhiên lộng lẫy, đẹp tựa như truyện cổ tích. Khi những tia nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, không gian trở nên ấm áp, lãng mạn đến nao lòng... Đến Hàn Quốc để ngắm lá vàng Hàn Quốc từ lâu nổi tiếng với điểm đến du lịch nổi bật ở châu Á, thu hút đông đảo du khách với sự kết hợp độc đáo giữa hiện đại và truyền thống. Từ thủ đô Seoul sôi động với những khu phố mua sắm nhộn nhịp, đến cố đô Gyeongju yên bình lưu giữ lịch sử ngàn năm, mỗi nơi đều mang nét cuốn hút riêng. Thiên nhiên bốn mùa tuyệt đẹp, từ mùa hoa anh đào rực rỡ đến cảnh tuyết trắng lãng mạn tạo nên sức hút khó cưỡng. Du khách cũng không thể bỏ qua ẩm thực Hàn Quốc đa dạng, với các món ăn nổi tiếng như kim chi, bulgogi, tteokbokki... Không gian phủ đầy lá vàng như dẫn lối vào thiên đường mùa thu. Đang làm việc ở một tập đoàn của Hàn Quốc, tháng 6 vừa rồi, anh chàng Cao Tuấn Anh (ở Hà Nội) đã có cơ hội sang “xứ sở kim chi” công tác trong thời gian 3 tuần. Chuyến đi này đã để lại cho cậu nhiều ấn tượng sâu sắc, khiến cho Tuấn Anh thêm yêu mến đất nước Hàn Quốc. Sau chuyến công tác đó, trong lòng cậu mong muốn có dịp quay trở lại nơi đây vào một ngày gần nhất. Anh thanh niên 9X này từng nghe nhiều về vẻ đẹp của mùa thu Hàn Quốc với những hàng cây lá vàng, lá đỏ rực rỡ, đặc biệt là vào đầu tháng 11 - thời điểm lý tưởng nhất để khám phá nơi đây. “Vì vậy, mình đã bắt đầu lên kế hoạch và săn vé máy bay từ tháng 9. Sau khi tìm hiểu, mình thấy giá vé khứ hồi từ Hà Nội đến Seoul thường dao động từ 6 triệu đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi kiểm tra các chuyến bay từ Hải Phòng, mình bất ngờ phát hiện giá vé chỉ khoảng 3,3 triệu đồng cho cả hai chiều”, Tuấn Anh nói. Khung cảnh hiện ra trước mắt du khách đẹp tựa như truyện cổ tích. Nắm được thông tin này, cậu nhanh chóng quyết định khởi hành từ Hải Phòng để tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chuyến hành trình trọn vẹn. Về chỗ ở, cậu đã tìm qua các ứng dụng đặt phòng nhưng giá vào mùa thu khá đắt. Thật may mắn, sau đó Tuấn Anh đã được người bạn giới thiệu cho một homestay của người Việt với giá khá ổn và gần ga tàu, khá tiện để đi lại. Theo Tuấn Anh, năm nay, lá vàng muộn hơn thường lệ nên anh chàng đã chọn đến Seoul Forest và công viên Olympic - hai công viên nổi tiếng có nhiều cây cối với hy vọng bắt gặp được khung cảnh mùa thu rực rỡ. May mắn thay, cả hai nơi này đều khiến nam du khách choáng ngợp với những hàng cây lá vàng tuyệt đẹp, đúng như mong đợi. Đi dưới những hàng cây lá vàng rực rỡ vào mùa thu ở Hàn Quốc là trải nghiệm khó quên của nam du khách này. Những con đường phủ sắc lá thu tạo nên bức tranh thiên nhiên lộng lẫy, đẹp tựa như truyện cổ tích. Khi những tia nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, không gian trở nên ấm áp, lãng mạn đến nao lòng. Dạo bước giữa khung cảnh ấy, ngắm nhìn từng chiếc lá rơi nhẹ, du khách cảm nhận sự bình yên và không gian thi vị. Mùa thu Hàn Quốc không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là cảm giác lưu luyến khó quên... Nam du khách còn dành cả buổi sáng khám phá con đường quanh cung Gyeongbokgung - nơi những hàng cây ngân hạnh vàng rực tô điểm cho vẻ đẹp cổ kính của cung điện. Gần đó, Tuấn Anh cũng đã dành thời gian ghé thăm làng cổ Bukchon Hanok - nơi quy tụ hàng trăm ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc mang đậm dấu ấn lịch sử. Lá đỏ xen lẫn sắc vàng, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ diệu. Một điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình khám phá vẻ đẹp Hàn Quốc của nam du khách này chính là tháp Namsan - biểu tượng của Seoul. Tuấn Anh đã chọn đến đây vào buổi chiều để ngắm hoàng hôn, mang đến trải nghiệm đáng nhớ với khung cảnh tuyệt đẹp. Do không đủ thời gian khám phá cung Gyeongbokgung, cậu đã chuyển sang Deoksugung - một cung điện nhỏ nhưng mang đậm nét cổ kính và độc đáo. Ngoài ra, anh chàng còn ghé thăm trường Đại học Sungkyunkwan - ngôi trường đại học đầu tiên của Hàn Quốc, cầu sông Hàn và dành thời gian lang thang trên các con phố để săn những khoảnh khắc mùa thu đẹp nhất. “Mỗi nơi mình đến đều mang lại cảm giác khác biệt, nhưng tất cả đều khiến mình thêm yêu mến mùa thu xứ Hàn”, Tuấn Anh cảm nhận. Ngồi cà phê tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của mùa thu Đặt chân đến một số địa điểm của Hàn Quốc, nơi khiến anh chàng này thích nhất trong chuyến đi này là con đường tình yêu bên cạnh cung Deoksugung. Nơi đây, có những cặp đôi tay trong tay dạo bước dưới hàng cây lá vàng, lá đỏ. Cảnh tượng càng thêm lãng mạn khi tiếng đàn du dương của một nghệ sĩ đường phố vang lên... Nhớ lại kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi Hàn Quốc, Tuấn Anh nói, đó là khoảnh khắc cậu ngồi ở quán cà phê với chỗ ngồi ngoài trời gần cung Gyeongbokgung và tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của mùa thu. “Cầm trên tay cốc Matcha Latte ấm áp, mình được thưởng thức những chiếc bánh ngọt thơm ngon, vừa ngắm những hàng cây lá vàng rực rỡ, vừa dõi theo dòng người tấp nập qua lại... Cùng bạn bè trò chuyện rôm rả và xem lại những hình ảnh đã chụp cho nhau, mình cảm thấy mọi thứ an nhiên, thư thái...”, Tuấn Anh bày tỏ. Tán lá vàng, lá đỏ rực rỡ tô điểm cho bầu trời trong xanh Hàn Quốc. Với anh chàng này, Hàn Quốc là đất nước nổi tiếng với nền văn hóa ẩm thực đa dạng và phong phú, mỗi món ăn đều mang hương vị đặc trưng khó quên. Trong chuyến đi đó, cậu đã có cơ hội thưởng thức nhiều món ngon như chả cá, tokbokki, canh sườn, canh thịt lợn, gà hầm sâm, cá hồi, ghẹ ngâm tương, thịt nướng và mì tương đen. Mỗi món đều mang lại trải nghiệm ẩm thực độc đáo, hấp dẫn riêng và nam du khách này yêu thích tất cả những món ăn đó. Ngoài ẩm thực, cảnh quan, người dân Hàn Quốc dễ mến, nhiệt tình đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nam du khách người Việt. Tuấn Anh sẽ nhớ mãi khi đang loay hoay tìm đường, họ đã không ngần ngại chủ động hỏi xem có cần giúp đỡ hay không. “Đặc biệt, có lần mình vô tình để quên túi đồ sau khi mua sắm. Mãi đến hôm sau mới nhớ ra, mình quay lại cửa hàng với chút lo lắng, nhưng bất ngờ thay, túi đồ vẫn còn nguyên vẹn. Những trải nghiệm này càng khiến mình càng thêm yêu quý con người và văn hóa nơi đây”, Tuấn Anh kể lại. Du khách lưu giữ từng khoảnh khắc. Chia sẻ thêm một chút lưu ý cho người chưa đi du lịch Hàn Quốc lần nào, Tuấn Anh cho hay, nếu bạn đi du lịch tự túc Hàn Quốc, hãy nhớ mang đôi giày thật êm, vì phải đi bộ rất nhiều. Ngoài ra, bạn nên xem đánh giá và menu nhà hàng trên Naver map trước khi vào ăn. Nếu có thời gian, bạn có thể sang khu Gangnam Station với rất nhiều đồ ăn ngon và giá cả hợp lý.