La Vân Hi ra sao trước khi bị bạn diễn đấm nhập viện?

Mới đây, truyền thông đã tiết lộ loạt ảnh La Vân Hi trên phim trường Người Theo Đuổi Ánh Sáng trước khi phải nhập viện do bị thương.

Được biết vào tối 14/10, nam diễn viên phải nhập viện khẩn cấp sau khi bị bạn diễn Kỷ Hoán Bác đấm trọng thương trong một cảnh quay.

Đoàn làm phim cho biết việc hai diễn viên đấm nhau là cảnh quay có trong kịch bản, tuy nhiên do Kỷ Hoán Bác không khống chế được lực và khoảng cách an toàn nên đã khiến La Vân Hi bị thương.