Lá thư cuối cùng của người vợ liệt sĩ bị chôn vùi gần 30 năm dưới hầm sâu

Gần 30 năm sau ngày hy sinh, hài cốt của liệt sĩ Lê Binh Chủng mới được tìm thấy cùng nhiều di vật quý giá, đặc biệt trong đó có lá thư cuối cùng mà người vợ nơi quê nhà gửi ra tiền tuyến, được ông bọc cẩn thận trong túi nilon.

Giữa những ngày tháng 4, tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với chủ nhân của một trong những lá thư đang được lưu giữ tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Bà là Phan Thị Biển Khơi - vợ liệt sĩ Lê Binh Chủng - nguyên Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3, thuộc Tỉnh đội Quảng Trị.

Chiến tranh đã lùi xa, vết thương lòng của cô gái làng biển Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình năm nào giờ đã nguôi ngoai, nhưng ký ức về mối tình đầu với người lính Lê Binh Chủng vẫn luôn nồng ấm trong bà.

Lật lại ký ức về những năm tháng thanh xuân, khi vừa tròn 18 - tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, cô gái trẻ Phan Thị Biển Khơi đăng ký vào bộ đội.

Sau khóa huấn luyện, nữ tân binh được điều động về Tiểu đoàn 3, thuộc Tỉnh đội Quảng Trị (chiến trường B5). Tại đây, bà có duyên gặp gỡ Trung úy Lê Binh Chủng và cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi sự hiền lành, chân chất của anh lính trẻ.

Khói lửa chiến tranh đã gắn kết hai con người ấy, họ yêu nhau từ lúc nào không hay. Cô gái có cái tên đặc biệt - Biển Khơi, cùng chàng trai xứ Nghệ - Lê Binh Chủng đã dệt nên mối tình đẹp trên tuyến lửa Thành cổ anh hùng trong những năm đánh Mỹ.

Mối tình đầu chân thành, nồng nàn đã trở thành động lực giúp hai người vượt qua những ngày tháng gian khổ, ác liệt nơi chiến trường. Yêu nhau được hơn một năm thì cô gái trẻ Biển Khơi bị sốt rét nặng phải ra Bắc điều trị, Trung úy Lê Binh Chủng tiếp tục bám trụ Thành cổ, giành giật từng tấc đất với kẻ thù.

Đến đầu năm 1970, khi được đơn vị cho phép, Trung úy Lê Binh Chủng về quê của người yêu ở xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch và một đám cưới bình dị, ấm áp đã diễn ra. Vợ chồng chưa bén hơi nhau, người lính Lê Binh Chủng đã phải quay lại đơn vị để tiếp tục chiến đấu.

"Chúng tôi còn may mắn hơn rất nhiều người vì sau khi cưới được ở cạnh nhau ít ngày, càng vui hơn vì tình yêu đã "đơm hoa kết trái", bởi sau đó tôi đã mang thai con trai đầu lòng, cũng là giọt máu duy nhất của anh Chủng", bà Khơi bồi hồi.

Cuối năm 1970, cậu bé Lê Quảng An ra đời. Cái tên ghép lại từ hai quê Quảng Bình - Nghệ An, được gắn sự tin tưởng về Bắc - Nam sum họp và chứa đựng niềm hy vọng về cuộc đời bình an của đứa con thân yêu.