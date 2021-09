Là tâm điểm âm nhạc tháng 9 tại Việt Nam, Phùng Khánh Linh bừng sáng giữa Quảng trường Thời Đại

Được biết, cô là tâm điểm âm nhạc tháng 9 tại Việt Nam, trở thành gương mặt đại diện của tháng trong chiến dịch Equal toàn cầu của Spotify. Cũng chính vì thế, hình ảnh Phùng Khánh Linh trích từ sản phẩm âm nhạc mới nhất Nhìn em mà xem (Look at me now) xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại nhằm quảng bá, tôn vinh tài năng âm nhạc của các nữ nghệ sĩ trên toàn thế giới.

Chia sẻ về việc hình ảnh được xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại, Phùng Khánh Linh cho biết: “Cảm giác lâng lâng và hạnh phúc. Có rất nhiều sự xúc động khó nói thành lời. Em đã viết ra 16 ca khúc của Yesteryear để bản thân và khán giả của mình được ngắm nhìn một thời tháng năm qua âm nhạc. Bất kỳ lúc nào hay bất cứ nơi đâu. Và chưa khi nào em nghĩ về việc những thanh âm đó, hình ảnh đó được lựa chọn xuất hiện giữa Quảng trường Thời Đại lộng lẫy kia. Em rất tự hào đại diện cho Việt Nam xuất hiện trong chiến dịch Equal toàn cầu của Spotify và sẽ giữ cảm xúc này để trở thành động lực, cố gắng phát triển sự nghiệp âm nhạc của bản thân trong thời gian tới”.