Là loại quả chứa nhiều calo nhưng đây là lý do hồng xiêm được khuyên dùng

Xương cần bổ sung thêm lượng canxi, phốt pho và sắt để tăng sức bền. Giàu canxi, sắt và phốt pho, quả hồng xiêm giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường và củng cố xương.

Đặc tính kháng virus và kháng nấm

Do sự hiện diện của chất chống oxy hóa polyphenolic, hồng xiêm có đặc tính chống virus, chống ký sinh trùng và kháng khuẩn. Các chất chống oxy hóa ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể con người. Vitamin C trong loại quả này giúp phá hủy các gốc tự do có hại trong khi kali, sắt và folate, niacin và axit pantothenic tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt.

Theo VOV