La hét cổ vũ Trân Đài tại Thái Lan, Lương Mỹ Kỳ bị chê 'phèn'

Clip: Lương Mỹ Kỳ cổ vũ "cực sung" cho đàn chị.

Đoạn clip lập tức thu hút sự quan tâm. Bên cạnh một số tỏ ra thích thú, cho rằng màn cổ vũ của Lương Mỹ Kỳ "dễ thương", "đã cổ vũ phải hết mình như vậy"..., số khác lại nhận xét ngược.

Họ cho rằng màn la hét của Lương Mỹ Kỳ "ô dề", "đơ cứng"... Thậm chí, anti-fans người đẹp chuyển giới còn chê màn cổ vũ này "phèn", "như đi đánh lộn"...