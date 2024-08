“Lá chắn” giúp Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường năng lực phòng không

Việc phát triển hệ thống phòng không Steel Dome đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm nhằm chuyển từ một quốc gia phụ thuộc phần lớn vào thiết bị quân sự nước ngoài thành một quốc gia có ngành công nghiệp quốc phòng đáp ứng hầu hết các nhu cầu trong nước. Ankara đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về việc các đồng minh phương Tây không cung cấp đủ hệ thống phòng không để chống lại các mối đe dọa từ tên lửa, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga vào năm 2019. Động thái này gây ra một cuộc tranh cãi lớn với Mỹ. Washington đã cấm Ankara mua và tham gia vào chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35.

Trong 20 năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào vũ khí phương Tây thông qua các sáng kiến kỹ thuật cải tiến và công nghệ do nước này phát triển. Tính đến thời điểm hiện nay, mức độ phụ thuộc của Thổ Nhĩ Kỳ vào thiết bị quân sự nước ngoài đã giảm đáng kể, từ khoảng 80% vào đầu thập niên 2000 xuống còn khoảng 20%. Nhờ nhu cầu máy bay không người lái (UAV) do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất tăng cao trên thị trường vũ khí, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm quốc phòng của nước này đạt mức hơn 5,5 tỷ USD vào năm 2023, tăng so với mức 4,4 tỷ USD vào năm 2022. Trong đó, Baykar, nhà phát triển UAV nổi tiếng Bayraktar TB2, chiếm hơn 1/3 kim ngạch xuất khẩu. Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm quốc phòng trong năm nay lên mức 7 tỷ USD. Nhu cầu về các sản phẩm quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và những tiến bộ về công nghệ quân sự đã giúp nâng số lượng các công ty của nước này trong danh sách 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới năm 2024 của Defense News- trang tin về công nghệ quân sự uy tín-lên 5 công ty, tăng từ 4 công ty vào năm 2023. Đó là Aselsan, Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI), Roketsan, MKE, công ty quản lý nhà máy và xưởng đóng tàu quân sự (AFSAT).