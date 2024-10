La cà Sài Gòn: Một vòng hẻm cổ 158 Nguyễn Công Trứ

Ngang dọc Sài Gòn, dấu tích của di sản 30.000 căn nhà của doanh nhân Hứa Bổn Hoà vẫn phảng phất. Trong đó, có những con hẻm ngay trung tâm quận 1 như 158 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 đã bắt đầu thay đổi. Được xây dựng vào đầu những năm 1900 bởi công ty địa ốc Hui Bon Hoa của doanh nhân Hứa Bổn Hoà (tên khai sinh Jean Baptiste Hui Bon Ho), hai dãy nhà trong hẻm 158 Nguyễn Công Trứ, quận 1 được xây dựng theo cấu trúc các căn nhà 1 trệt, 1 lầu, mái lợp ngói, chiều ngang khoảng 4m, chiều dài khoảng 25m. Tuy nhiên, cùng với dòng chảy thời gian, những bức tường ve vàng, những ô cửa lá sắt xanh đã dần sờn màu. Số hộ dân gốc cũng vơi dần. Phần lớn dân cư xưa đã chuyển đi, cho lớp trẻ thuê lại. Đan xen trong khung cảnh kiến trúc cổ điển, những quán xá với phong cách hiện đại xuất hiện. Sau nhiều năm chuyển đổi, cùng với sự phát triển của khu vực xung quanh, nơi đây đã trở thành điểm ăn uống quen thuộc của dân văn phòng và tổ hợp ẩm thực - giải trí thú vị. Ấn tượng đầu tiên ở con hẻm này là sức sống nhộn nhịp của hàng quán bình dân, với xe đẩy di động quen thuộc với người Việt. Những cô chú bán buôn hàng ăn, hàng giải khát di động đều đã gắn bó với chốn này trên 10 năm. Trong đó, phải kể đến xe bánh mì của cô Thanh, xe bún xào thịt của cô Lượm, xe nước của chú Thành, hàng hủ tiếu mì bò viên, bò kho viên thơm phức với bàn ghế đặt dọc ngay lối đi, bên dưới cổng chào. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tìm thấy lựa chọn khác như bún cá, há cảo, xíu mại, gỏi cuốn, bánh cuốn. Những món ăn đều được chăm chút, với giá cả phải chăng hợp “ví” dân văn phòng, sinh viên xung quanh. Đi sâu vào trong hẻm, là bãi đậu xe rộng rãi, bao quanh bởi hai dãy nhà song song, nối dài. Cùng với bầu trời thoáng đãng trên cao, tất cả vẽ nên khung cảnh nhuốm màu hoài cổ, phóng khoáng nhưng không xô bồ. Vào mỗi trưa trong tuần, quán cơm Hòa Ký luôn tấp nập khách, đầy đủ lựa chọn cơm nhà, cơm chiên. Cạnh bên tiệm cơm là tiệm Lamie pizza với đặc trưng bánh pizza vuông kiểu Deltroit mang lớp vỏ bánh giòn. Mức gía hợp lý 65.000/ miếng, quán có tổng cộng 9 vị để khách chọn. Ảnh: Deadline Deltroit Đối diện với Lamie Pizza là hai không gian mua sắm với thương hiệu Compound Garment và the Sneaker House. Compound Garment là điểm đến để làm mới lại tủ đồ với tập hợp của nhiều local brand như Mahu, Alcyus, AGOB, Hypnotism Studio, Salomon, Raf Simon… Với phong cách nội thất tối giản và nhiều góc decor như các studio thu nhỏ, Compound Garment không chỉ tái khẳng định tính đương thời mà còn tạo phông nền tuyệt vời cho bộ ảnh thời trang. Mua quần áo xong thì qua sắm giày tại The Sneaker House. Trong không gian với phong cách nội thất bán rustic và industrial, đây là thiên đường cho các tín đồ, với tập hợp phong phú từ mẫu cơ bản của thương hiệu Nike, adidas, Converse … hay đến các sản phẩm limited, thiết kế độc của Balenciaga, New Balance. Không gian được sắp xếp ngăn nắp, phân loại rõ ràng cho khách dễ lựa chọn. Biker Shield Bistro là không gian tổ hợp được dựng nên từ hai ngôi nhà cổ được tu sửa theo phong cách Vintage Industrial vào năm 2017. Tầng trệt phục vụ cafe, đồ ăn, sự kiện với không gian thoáng đãng với vòm mái cổ cao gần 15m cùng chiếc đèn chùm được láp ráp thủ công bằng 300 sợi xích xe đạp cùng sân vườn ngập nắng. Tầng 2 là góc trưng bày, kinh doanh các phụ kiện mô tô với đa dạng mũ bảo hiểm, đồ bảo hộ, giày, túi cho dân biker. Bên cạnh các đêm nhạc live, Biker Shield Bistro còn đồng tổ chức nhiều hoạt động như cắt tóc miễn phí, trưng bày và giao lưu về xe môtô, biểu diễn ca nhạc. Sau 7 năm gắn bó cùng cộng đồng, nơi đây được xem sân chơi văn minh, uy tín cho giới biker ở Hồ Chí Minh. Ảnh: borntoride và District M Mang cái tên 419 (for one night), hidden bar này hướng đến việc tạo ra trải nghiệm để cùng khách hàng lưu giữ mỗi khắc trôi. Mang phong cách Iyakaza – một loại hình quán bar truyền thống của Nhật Bản với sự kết hợp tinh hoa giữa đô ăn và thức uống, 419 sở hữu menu cocktail, món ăn ấn tượng. Không gian ở 419 gồm hai tầng, với tầng trệt gồm quầy bar, các bàn nhỏ cho hai người và band nhạc; tầng hai riêng biệt hơn, dành cho các khách muốn nói chuyện sâu, thưởng thức chậm. Pha trộn giữa sự trầm lặng của người Nhật, phóng khoáng của Sài Gòn cùng những sự kiện độc đáo, nơi đây xứng đáng cho vào danh sách quán bar nên thử của bạn. Sau cuối trong hẻm, tiệm Delisa - Fresh Salad Bar chuyên phục vụ các loại salad, pasta salad, ngoài ra còn có bánh mì ngũ cốc và smoothie từ trái cây, rau củ. Bên cạnh thực đơn lẻ, Delisa có các gói salad dài ngày gồm 5 ngày, 20 ngày. Đối diện là không gian 2 tầng bao gồm quán cafe tầng trệt và studio nến thơm mà hội bạn cùng thuê để kinh doanh vào năm 2022. Giấu mình sau tán cây xanh, Hôm Nay Cafe mang phong cách nội thất ấm cúng với không gian nằm theo quầy bar và một không gian thoáng đãng hơn với ánh nắng xuyên vào từ giếng trời. 70% khách của quán là khách quen bao gồm dân văn phòng từ các toà nhà xung quanh, và sinh viên các trường đại học Ngân hàng, đại học Mở... Âm nhạc dễ chịu, nhân viên vui tính, menu chỉn chu, cập nhật, Hôm Nay Cafe sẽ là điểm dừng chân thoải mái cho cả người làm việc và gặp gỡ bạn bè. Theo lối cầu thang, đi lên tầng trên, bạn sẽ bắt gặp thương hiệu nến thơm tạo hình Hàn Quốc - Coming Home Candle studio. Ở đây, ngoài bán nến thơm, workshop được mở hàng ngày cho các bạn yêu trải nghiệm làm nến thủ công. Với hai dòng nến đốt và nến sáp thơm từ nguyên liệu chính nến đến từ tự nhiên gồm sáp ong, sáp đậu nành. tinh dầu đạt chứng nhận hiệp hội quốc tế, sản phẩm ở đây an toàn cho bé trên 4 tuổi. Với sự tham gia của nhiều hoạt động kinh doanh mới, sắc màu khu dân cư thời Pháp nay nhộn nhịp hơn, mang sinh khí hiện đại, tươi mới. Phần lớn các đơn vị kinh doanh đều cố gắng lưu giữ kiến trúc vốn có, giúp thế hệ trẻ có thể tìm về kí ức Sài Gòn kiều diễm xưa giữa lòng thành phố ngày nay.