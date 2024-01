"Là bạn nhưng vạn lần tốt hơn": 7 bước để trở thành con người tối ưu

Điều tốt đẹp luôn nhiều hơn những điều xấu xa

Về sức khỏe, tác giả khuyên: Hãy giúp Con Người Tối Ưu khỏe mạnh về mặt thể chất, để bạn có thể sống mỗi ngày trọn vẹn nhất. Sức khỏe là nền tảng cơ bản. Khi sức khỏe có vấn đề, nó có thể gây ảnh hưởng đến mọi thứ khác trong cuộc sống của bạn. Nhiều vấn đề sức khỏe đơn giản là một phần trong con người chúng ta, nhưng một số khác lại là kết quả của những thói quen, vì vậy phải kiểm điểm lại những hành vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe: thiếu ngủ, căng thẳng, lạm dụng rượu, đồ uống có đường, uống quá ít nước, không vận động… để có kế hoạch tự điều chỉnh, cải thiện.

Sự phong phú, sâu sắc và phức tạp của thời đại chúng ta đang sống được xác định bằng việc chúng ta liên quan thế nào với người khác, dựa trên các kết nối chúng ta tạo ra với nhau… (Ảnh: First News).

Về học tập, cần duy trì chế độ học tập suốt đời. Kiến thức là sức mạnh và đó là thứ giúp chúng ta tránh khỏi sự trì trệ để có thể liên tục phát triển. Giáo dục là thứ giúp chúng ta phát triển, trưởng thành và trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng bài học quan trọng nhất là học về bản thân bạn.

Về các mối quan hệ, tác giả cho rằng trước hết bạn phải xác lập giá trị của bạn. Rồi đến các mối quan hệ gia đình và xử lý tốt các mối quan hệ khác. Theo Mike Bayer, những kết nối an toàn và lành mạnh với gia đình là một trong những thành tố chính làm nên một cuộc đời kiên cường. Nó giúp hình thành nên khuôn mẫu hành vi của chúng ta trong cả phần đời còn lại. Sự gắn bó an toàn với gia đình sẽ cho ta một nền tảng an toàn để từ đó ta có thể khám phá thế giới.