Là bà mẹ cực khéo nhưng sao Việt đình đám này vẫn có lần bị dân tình chê chuyện dạy con: Cách cô phản hồi mới đầy bất ngờ

Trà My từng lọt vào Top 10 của Vietnam Idol 2007. Nữ ca sĩ không chỉ đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp mà còn có gia đình vô cùng hạnh phúc. Hai con trai nhà Trà My Idol - bé Gia Hy và Hayden là những ngôi sao nhí đình đám nhận được sự yêu mến của rất nhiều cư dân mạng. Trong khi bé lớn của Trà My Idol nhận nhiều lời khen vì sở hữu những đường nét trên gương mặt giống mẹ, thì nhóc tỳ thứ hai được xem như cây hài, bụ bẫm, đáng yêu và giống bố.

Một lần nọ, Trà My Idol từng chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên 2 cậu con trai. Khoảnh khắc đáng yêu của 3 mẹ con lập tức gây bão, thu hút lượng tương tác “khủng” trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh “cơn mưa” lời khen, cô vẫn bị một bộ phận netizen chỉ trích, nhận ý kiến trái chiều về bức ảnh cô hôn môi con trai, cho rằng đây là cách thể hiện tình cảm không phù hợp giữa tình mẫu tử.

Ngay dưới phần bình luận, Trà My đã nhanh chóng đáp trả: “Tấm đó là 1 trong những tấm hình mà mình sẽ in ra thật to để treo ở nhà. Tình yêu thương và nụ hôn của mẹ với con không giống với bất kỳ nụ hôn của một mối quan hệ nào khác. Nó chứa đựng tất thảy tình yêu thương mà không có tình yêu nào có thể so sánh được. Mình sẽ tận hưởng cho đến khi chúng không còn muốn hôn mình nữa. Và đến lúc đó mỗi ngày mình sẽ nhìn lại những bức hình này để có thể nhớ rằng đã từng có lúc mình đã hạnh phúc thế nào khi những đứa con bé bỏng của mình chạy đến và hôn mình”.