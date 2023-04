Kylie Jenner hẹn hò Timothée Chalamet

Kylie Jenner hoạt động như một nữ người mẫu và doanh nhân nổi tiếng qua chương trình ‘Keeping Up with The Kardashians’. Ngoài ra, cô còn được biết đến như một thành viên quyền lực trong bộ ba chị em nhà Kardashians, bao gồm Kim Kardashians và Kendall Jenner.

Vào ngày 16/4, người đẹp 25 tuổi được bắt gặp đang hẹn hò với Chalamet tại nhà hàng Tito Tacos, Los Angeles.