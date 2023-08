Kylie Jenner chia tay Timothée Chalamet sau 7 tháng, nghi bị nam tài tử lợi dụng danh tiếng

Vào ngày 2/8, tờ Life & Style đưa tin độc quyền Kylie Jenner và Timothée Chalamet đã chia tay sau 7 tháng hẹn hò. Nguồn tin cho biết cặp đôi chia tay vì không thể dành thời gian ở bên nhau. Tuy nhiên bạn bè của cặp đôi cho biết chính Timothée Chalamet chủ động chia tay Kylie Jenner, thậm chí nghi ngờ rằng nam diễn viên lợi dụng chuyện tình cảm để quảng bá cho bộ phim mới.

Bạn bè cho biết tài tử Call Me By Your Name là chàng trai đầu tiên Kylie Jenner hẹn hò nghiêm túc sau khi chia tay Travis Scott. Thậm chí nữ tỷ phú đình đám đã dẫn bạn trai mới về ra mắt gia đình Kardashian - Jenner nổi tiếng. Hiện tại, hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.