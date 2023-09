Kỳ vọng của các ‘đại gia công nghệ’ Mỹ khi đầu tư vào Việt Nam

Ngoài ra, để khuyến khích các công ty thuê kỹ sư Việt Nam, thuế giá trị gia tăng (VAT) tiêu chuẩn 10% đối với dịch vụ được giảm xuống còn 5% VAT đối với các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Các hoạt động đủ điều kiện áp dụng bao gồm từ nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật… Đó là những điều kiện ưu đãi rất hấp dẫn đối với các công ty công nghệ cao nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chủ chốt tại Việt Nam sắp tới.

Kỳ vọng về khả năng duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán tốc độ tăng trưởng của Việt Nam sẽ chậm lại, giảm từ 8% (năm 2022) xuống còn 5,8% (năm 2023) do tác động từ giá trị xuất khẩu suy giảm. Tuy nhiên, khi so sánh với mức dự báo tăng trưởng toàn cầu trung bình là 3%, tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam vẫn nhanh hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, chẳng hạn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.

Trong một báo cáo nghiên cứu gần đây, công ty quản lý đầu tư, bảo hiểm và dịch vụ tài chính Natixis (Pháp) khẳng định: “Khi phần còn lại của châu Á bị suy thoái, Việt Nam vẫn sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất”.

Viễn cảnh đó là điều vô cùng hấp dẫn đối với các tập đoàn nước ngoài đang tìm kiếm những điểm sáng trong một môi trường kinh tế ảm đạm. Sự quan tâm đó đã được thể hiện rất rõ vào tháng 3/2023, khi Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN dẫn đầu phái đoàn doanh nghiệp Mỹ lớn nhất từ ​​trước đến nay tới Việt Nam. Phái đoàn bao gồm 52 công ty Mỹ, trong đó cả các tập đoàn lớn như Netflix và Boeing.

Bất chấp những quan ngại về mức độ phát triển cơ sở hạ tầng, nhân lực... tại Việt Nam, các doanh nghiệp Mỹ đang lựa chọn và kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành một đối tác có đủ năng lực thay thế cho hoạt động sản xuất tại Trung Quốc. Đây chính là cơ hội cho Việt Nam khẳng định mình trên bản đồ công nghệ thế giới. Trong những năm gần đây, giá trị hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng vọt. Theo số liệu của Mỹ, giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ đạt gần 127,5 tỷ USD vào năm 2022, so với 101,9 tỷ USD năm 2021 và 79,6 tỷ USD năm 2020. Năm 2022, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, tăng 2 bậc so với năm 2020.

