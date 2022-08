Ký ức người lính phi công lái MiG 17 chiến đấu với máy bay Mỹ

Lúc đó tôi chủ động vứt thùng dầu phụ và bật tăng lực sớm hơn một chút so với anh Soát hô. Tôi trả lời "rõ". Anh Soát lại hô: "Hai Xuân đánh thằng số 1, còn anh Soát đánh thằng số 2". Tôi trả lời số 2 nghe rõ. Tôi đuổi theo phía sau 2 chiếc RF4. Chúng phát hiện có MiG tấn công nó liền tăng lực và bổ nhào xuống phía dưới và đột ngột kéo lên với góc hơn 600. Tôi vẫn bám phía sau chúng và đến cự ly 1500-1800m tôi quyết định phóng quả tên lửa bên trái vào mục tiêu số 1.

Trận đánh vẫn in hằn trong trí nhớ của tôi diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 1972. Vào khoảng 10 giờ sáng, Biên đội tôi do anh Nguyễn Đức Soát chỉ huy bay số 1, tôi bay số 2 được lệnh vào cấp 1 trực chiến chuẩn bị xuất kích. Lúc bấy giờ trên bầu trời sân bay Đa Phúc có nhiều tốp máy bay F4 đang bay khống chế máy bay ta để các tốp khác ném bom vào khu vực thị xã Hà Đông và phà Chèm. Sở Chỉ huy lệnh biên đội Soát- Xuân vào hầm trú ẩn trực chiến cấp 3, sau đó khoảng 5 phút nhận lệnh cất cánh.

Anh Hai Xuân được đồng đội yêu mến vì sự dũng cảm và tính cách hiền lành, chân chất song nặng tình của người con đất Nam Bộ. Chiến đấu trong đơn vị không quân nhân dân Việt Nam non trẻ và anh hùng trong thời kỳ chống Mỹ và đánh Khơ Me đỏ năm 1979, anh có nhiều ký ức sống động và hào hùng của những trận không chiến của không quân Việt Nam và của chính anh.

Chiếc RF4 nổ tung. Tôi lách qua bên phải nhìn thấy chiếc còn lại ở cự ly quá gần, khoảng 1000m chếch 150 so với trục máy bay của mình. Tôi phóng quả tên lửa bên phải. Tên lửa bay sát bên phải chiếc RF4, tuy không trúng trực tiếp song theo lý thuyết, khi tên lửa bay gần mục tiêu khoảng 19-21m tên lửa tự hủy và bắn ra 1500 mảnh làm sát thương mục tiêu. Chiếc RF4 lật gấp bên phải và trượt xuống. Tôi còn nhìn rõ 4 sọc màu vàng 2 bên cánh. Sở chỉ huy lệnh cho biên đội quay về.

Bầu trời bấy giờ mây phủ 10 phần, anh Soát đáp xuống theo radar dẫn đường đang hoạt động bình thường; còn khi tôi xuyên mây để hạ cánh thì radar dẫn đường hỏng. Sở chỉ huy đành dẫn tôi về sân bay theo kiểu mò mẫm. Khi ra khỏi mây, ở độ cao 600 mét, tôi phát hiện sân bay ở dưới bụng máy bay, đồng thời trên bảng đồng hồ, đèn chỉ thị báo lượng dầu báo còn 450 lít. Tôi quyết định không vào vòng kín hạ cánh vì không đủ dầu, tôi hạ theo phương pháp hạ ngược chiều đường băng. Máy bay hạ cánh an toàn, may mà còn dầu để lăn về sân đỗ an toàn.

Trận này tôi đã bắn rơi tại chỗ một chiếc RF -4 và bắn bị thương chiếc thứ 2. Chiếc bị thương bay lết về đến Lào thì rơi. Hai tên giặc lái Mỹ nhảy dù, dân quân bên Lào bắt sống. Các lực lượng vũ trang Lào báo về cho Bộ Tổng tham mưu của quân đội Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp công bố biên đội Soát, Xuân bắn rơi hai chiếc.

Ngày 29 tháng 7 năm 1972, Biên đội 2 chiếc do anh Nguyễn Tiến Sâm bay số 1 chỉ huy, tôi bay số 2 giao chiến với 16 máy bay F4 Mỹ ở vùng trời Hà Bắc trên đường số 1B. Do mải mê truy đuổi chiếc máy bay địch, trong đội hình 16 chiếc có 4 chiếc máy bay bay phía sau cùng lao tới phóng tên lửa vào máy bay của tôi. Đúng lúc này tôi đang định phóng tên lửa vào chiếc máy bay mà tôi đang truy đuổi.

Do khoảng cách quá gần, tôi không kịp làm động tác thoát tên lửa thì máy bay đã rung lên, cánh máy bay nghiêng một góc rất lớn, mất điều khiển. Tôi nhảy dù song bấm cần nhảy dù lần thứ nhất, nắp buồng lái máy bay phóng ra, nhưng ghế vẫn không phóng theo nắp buồng lái. Tôi lại tiếp tục bấm lần thứ hai, ghế ngồi vẫn không phóng ra. Tôi bấm lần thứ ba, ghế vẫn không nhúc nhích, lúc này máy bay đang ở tư thế bay tự do với tốc độ lớn, xoắn xuống phía dưới theo quĩ đạo trôn ốc, sức gió ép lên rất mạnh, nếu như không có sức khỏe và sức chịu đựng, tôi đã về với tổ tiên.

Lần thứ tư, tôi lại dùng hết sức kéo cần phóng ghế thật mạnh. Dây bảo hiểm của cần phóng ghế đứt phựt và chiếc ghế phóng ra khỏi máy bay ở vị trí nằm ngang so với hướng máy bay đang lao xuống. Khi ghế phóng ra khỏi máy bay, tất cả mũ, băng đeo không quân nhân dân VN bay khỏi người do tốc độ gió và tốc độ máy bay rất lớn. Đang trong trạng thái rơi tự do chỉ trong khoảng vài giây, bỗng phụt một cái dù mở tự động. Tôi có cảm giác mình đang bềnh bồng trong không gian.

Lúc này tôi mới thấy cảm giác bị đau dữ dội do cột sống bị chấn động mạnh, chân tay có cảm giác tê buốt. Tôi mở mắt nhìn bầu trời trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hình như có cái gì đó âm ấm đang chảy bên má trái của tôi. Tôi cố gắng đưa tay vẫn đang đau lên vuốt nhẹ thì thấy máu từ mắt bên trái chảy ra. Lúc này tôi nghĩ mình sống rồi.

Tôi rơi xuống một cánh đồng khô. Khi tiếp đất, cột sống của tôi bị chấn động quá mạnh nên đau vô cùng. Tôi mở khóa dù và bò ngược với hướng dù do không thể đi hay chạy được. Đây là kinh nghiệm của những đồng đội đã hy sinh để lại từ thực tế chiến đấu.

Khi thấy phi công ta nhảy dù, máy bay địch thường nã đạn vào dù. Lúc này máy bay địch vẫn quần đảo trên trời. Tôi nghe thấy một loạt đạn nổ. Dù của tôi bị hai loạt đạn 20ly của máy địch bắn trúng. Sau 2 loạt đạn 20 ly đó, tôi còn nghe hai tiếng nổ lớn. Sau này du kích kể lại, máy bay địch ném bom cầu Sông Hóa nhưng không trúng cầu.