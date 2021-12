Ký ức AFF Cup 2016: Lần trở thành thủ môn bất đắc dĩ của Quế Ngọc Hải

Huấn luyện viên Hữu Thắng dẫn dắt tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ảnh: Đ.Đ

Dù thi đấu không quá xuất sắc nhưng tuyển Việt Nam cũng đã vượt qua vòng bảng một cách khá êm đềm. Ở cả 3 trận đấu này, thầy trò ông Hữu Thắng đều đánh bại đối thủ với cách biệt 1 bàn. Trong ngày ra quân, tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Myanmar bằng 2 pha lập công của Văn Quyết và Công Vinh, xen giữa là bàn thắng quân bình tỉ số của Aung Thu.

Chạm trán tuyển Malaysia, tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn nhưng rồi cũng có được 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Trọng Hoàng. Trong 90 phút cuối cùng tại vòng bảng, tuyển Việt Nam vượt qua tuyển Campuchia bằng bàn thắng của Công Vinh và pha đốt lưới nhà của Tola. Tuyển Campuchia gỡ lại 1 bàn do công của Polroth.

Ở trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam phải làm khách trên sân của tuyển Indonesia. Tại “thánh địa” Pakansari, may mắn đến với chủ nhà khi họ mở tỉ số ngay ở phút thứ 7 do công của Hansamu. 10 phút sau, Văn Quyết san bằng cách biệt bằng pha đá phạt đền thành công. Thế giằng co của trận đấu cuối cùng lại được giải quyết bằng một quả phạt đền thành công khác của Boaz Salossa. Tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại 1-2 và chờ cơ hội trên sân Mỹ Đình.