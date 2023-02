Kỳ tích người mẹ sinh con trong đống đổ nát sau động đất ở Syria

Liên quan đến thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6/2, cổng thông tin El Balad của Syria đưa tin, kỳ tích xảy ra khi một phụ nữ sinh ra đứa trẻ dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập do động đất ở làng Genderes.

Đứa trẻ sơ sinh sau đó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên người mẹ không qua khỏi.

Ngay lập tức, đoạn video ghi lại hình ảnh lực lượng cứu hộ vội vã bế em bé trên tay ra khỏi đống đổ nát đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tại thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, kênh truyền hình TRT Haber công chiếu video giải cứu 2 đứa bé vào tối ngày hôm qua 6/2. Hình ảnh cho thấy, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 đứa trẻ, gồm 1 bé trai và 1 bé gái, ra khỏi một tòa nhà bị sập.