Kỳ tích đến với bé trai thụ tinh ống nghiệm bị ung thư mắt

Hạnh phúc không trọn vẹn

Sau ngày cưới, hạnh phúc với mỗi cặp vợ chồng là có một đứa con, bởi con chính là sợi dây gắn kết của gia đình. Nhưng với anh Hòa, chị Duyên thì lại rất gian nan trên hành trình tìm con của mình, nỗi lòng của những cặp vợ chồng hiếm muộn, chắc chỉ ai là người trong cuộc mới có thể hiểu hết được.

Sau 3 năm, anh chị đã dốc toàn bộ sức lực và tiền bạc để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Chờ đợi những tia hy vọng mong manh, cuối cùng chị Duyên đón tin mừng khi bác sĩ thông báo mang song thai. Nhưng niềm vui ấy chẳng trọn vẹn, khi anh chị buộc phải bỏ đi một bé vì thai trong bụng có những diễn biến xấu.

Đánh mất một sinh linh ở bất cứ giai đoạn nào cũng đều rất khó chấp nhận, nhưng anh chị đã gắng gượng vì sinh linh còn lại. Cuối cùng, bé Đức Nhân cũng được chào đời khỏe mạnh trong sự vui mừng và hạnh phúc của cả gia đình.