Ký sự World Cup 2022: Nơi bia quý hơn Messi

Matildo, đồng hương của Kevin nhưng đã rời Argentina để đến sinh sống tại Ibiza (Tây Ban Nha) từ 20 năm trước, rất bồn chồn khi xếp hàng chờ đợi.

"Ở Tây Ban Nha, cứ 5 phút lại có một quán bar. Nhưng nơi này, thật kỳ lạ...", Matildo nhún vai.

Khi những nhân viên của nhà tài trợ Budweiser bắt đầu phục vụ bia, hàng dài người hâm mộ hạnh phúc và cùng hát vang câu "Yes, we can".

Để có được bia, nhiều du khách phải đi bộ vài km và qua vòng kiểm soát an ninh như ở sân bay nên hầu hết chọn mua 4 ly một lúc.

Người hâm mộ coi ly bia như những chiếc cúp. Khi rời hàng đợi với họ, nhiều người được các nhà báo từ các quốc gia khác nhau phỏng vấn như thể họ là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.