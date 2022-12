Kỹ sư Việt "vá" lỗ hổng bảo mật, thắng lớn tại cuộc thi hàng đầu thế giới

Năm nay, Pwn2Own có thêm hạng mục SOHO Mashup, mô phỏng lại cuộc tấn công trong một văn phòng nhỏ với hàng loạt thiết bị thông minh kết nối mạng. Thí sinh sẽ phải tấn công vào bộ định tuyến, sau đó nhắm mục tiêu đến các thiết bị tiếp theo trong mạng LAN. Ở phần này, đội thi đến từ Việt Nam đã khai thác thành công lỗ hổng trên router Cisco và máy in Canon. Đây cũng là kết quả cao nhất mà nhóm đạt được trong đợt thi, giúp mang về 7,5 điểm và 37,5 nghìn USD giải thưởng.

Ngoài TeamViettel, một đội thi khác là Qrious Secure cũng có thành viên đến từ Việt Nam, gồm Toan Pham and Tri Dang, theo website cuộc thi. Tuy đạt 10,25 điểm và đứng top 5, đội giành gần 90.000 USD tiền thưởng, trong đó riêng lỗ hổng tấn công hệ thống loa Sonos One giúp đội thu về tới 60.000 USD. Ngoài ra, một số thí sinh tham gia cá nhân, như Chi Tran, AnhtuD, Le Tran Hai Tung, đều giành 10.000 USD sau khi khai thác thành công lỗ hổng từ máy in Canon.

Pwn2Own 2022 có 36 đội thi từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều đội mạnh về bảo mật như Đài Loan, Singapore, Mỹ, Đức, Israel, Hàn Quốc, Ấn Độ,... Sau bốn ngày, cuộc thi tìm ra 63 lỗ hổng zero-day và 989.000 USD giải thưởng được trao.