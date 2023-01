Kỷ niệm với tình khúc Koibito-yo

Ở hải ngoại, bài này với lời Việt của Phạm Duy cũng được ưa thích qua tiếng hát Ngọc Lan và nhiều ca sĩ khác. Hiện nay tại Việt Nam nhạc phẩm này có lẽ được đàn hát nhiều hơn cả ở Nhật Bản. Nhạc phẩm Koibito-yo do Itsuwa Mayumi sáng tác và cho ra đời ngày 21.5.1980, được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Theo xếp hạng hàng tuần của Đài truyền hình TBS, từ đầu tháng 11.1980 đến đầu tháng 2.1981, Koibito-yo liên tiếp 13 tuần lọt vào top ten các nhạc phẩm có đĩa nhạc bán nhiều nhất. Đặc biệt giữa thời gian đó là 3 tuần liên tiếp nhạc phẩm này chiếm số một trong top ten. Trong những tuần cuối năm 1980 và đầu năm 1981, số đĩa bán ra tổng cộng lên tới hơn một triệu.

Ngay từ khi nghe lần đầu, tôi cũng thích nhạc điệu khi sôi nổi khi trầm lắng, da diết của tác phẩm này. Tài năng của tác giả cũng để lại ấn tượng sâu đậm. Phần lớn các nhạc phẩm ở Nhật người soạn nhạc và người soạn lời là hai người khác nhau. Nhưng Itsuwa Mayumi chẳng những vừa soạn nhạc, vừa viết lời mà còn tự mình hát và đàn piano khi trình diễn.

Cuối thập niên 1980 tôi bắt đầu học piano, chủ yếu là tự học. Hồi trung học tôi có chơi guitar nên biết một số cấu trúc cơ bản về nhạc lý. Tôi chọn những nhạc phẩm trữ tình, ca từ sang trọng nhưng nhạc không phức tạp để tập, chẳng hạn Diễm xưa, Hạ trắng, Hoài cảm… và vài nhạc phẩm tương tự của Nhật. Khi nghe Koibito-yo tôi cũng rất muốn tập nhưng thấy có vẻ khó nên lưỡng lự.

GS. Trần Văn Thọ với tình khúc Koibito-yo trong ngày đoàn tụ của học trò cũ (Tokyo 2018). Ảnh: TLTG

Rất may là cuối thập niên 1980, trên Đài truyền hình Giáo dục của NHK bắt đầu có chương trình dạy piano cho người lớn tuổi do giáo sư âm nhạc nổi tiếng Hattori Katsuhiko phụ trách. Trong những nhạc phẩm ông chọn để soạn hòa âm và dạy, có hai nhạc phẩm tôi thích là Koibito-yo và Subaru. Cũng rất may là nội dung của chương trình dạy piano này được in ra và bán ở các tiệm sách. Tôi vừa học hàm thụ trên tivi và mua sách về tập thêm. Đúng là may mắn và có nhiều trùng hợp hy hữu vì chương trình dạy piano trên tivi cho đến nay hình như chỉ có một lần vào thời điểm đó và lại dùng đúng những nhạc phẩm mình yêu thích.

Giữa năm 1994, một ký giả của báo Nihon Keizai Shinbun đến thăm tôi ở phòng nghiên cứu Đại học Oberlin (Tokyo) là nơi tôi đang giảng dạy. Trước khi đi Hà Nội làm phóng viên thường trú, anh muốn gặp tôi để hỏi chuyện về kinh tế Việt Nam. Cuối buổi trò chuyện, ký giả hỏi tôi có thú vui giải trí gì không, tôi thành thật kể chuyện piano như nói ở trên. Không ngờ vài ngày sau thấy trên báo có bài “Nhà âm nhạc” kêu gọi đầu tư ở Việt Nam (mấy chữ “nhà âm nhạc” viết trong ngoặc kép), bắt đầu bằng câu “Các nhạc phẩm đắc ý là Koibito-yo, Subaru…”.