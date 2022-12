Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi?

Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ): Khi nghĩ đến Thổ Nhĩ Kỳ, bạn sẽ ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh của ánh nắng rực rỡ, làn nước trong xanh và những ngày hè ấm áp. Đừng bỏ qua mùa đông tại đất nước này. Một khu vực lịch sử ở trung tâm Anatolia, Cappadocia là nơi kỳ diệu, bí ẩn, được bao phủ bởi một lớp tuyết. Với những ngọn đồi hình tổ ong và kiến ​​trúc khác thường, du khách sẽ có được trải nghiệm thú vị tại đây vào mùa đông. Ảnh: Red Online.

Bled (Slovenia): Slovenia đẹp vào mùa đông. Du khách có thể thử các hoạt động như trượt băng trên hồ Bled sau đó đi bộ lên đồi đến lâu đài Bled để ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi. Ngoài ra, bạn còn có rất nhiều cơ hội để trượt tuyết khi đến thị trấn này. Ảnh: Fine Stay Slovenia.

Lofoten (Na Uy): Quần đảo Lofoten thu hút du khách vào mùa đông. Đây là thời điểm tuyệt vời trong năm để trải nghiệm các làng chài một cách chân thực nhất. Du khách có thể thực hiện một chuyến đi khám phá thiên nhiên và động vật hoang dã để trải nghiệm phong cảnh ngoạn mục và đời sống của các loài chim, đồng thời tham gia cuộc săn tìm cực quang sau khi mặt trời lặn. Ảnh: Red Online.

New York (Mỹ): Nhiều du khách thích sự náo nhiệt, sôi động có thể đến thăm New York vào mùa đông. Tuyết dày, bầu không khí tràn ngập đèn giáng sinh lấp lánh. Có rất nhiều thứ đang diễn ra ở đây, từ lễ hội, sự kiện đến chợ và trượt băng để bạn khám phá. Ảnh: Go World Travel Magazine.

Lapland (Thụy Điển): Một nơi đáng được nhắc đến hai lần, Lapland thực sự là một giấc mơ về kỳ nghỉ đông. Nếu bạn bỏ lỡ Lapland tại Phần Lan hoặc thích một thứ gì đó thực sự độc đáo, Lapland của Thụy Điển chính là nơi dành cho bạn. Trong đó, Công viên Quốc gia Abisko được biết đến là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để xem bắc cực quang. Ảnh: Photofocus.