Kỹ năng sơ cứu tai nạn thường gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn cách thức sơ cứu ban đầu khi gặp người bị nạn. Ảnh: BVCC

Các bước hồi sinh tim phổi cơ bản cho nạn nhân

Để hỗ trợ cấp cứu cho người không may gặp nạn, cần tuân thủ theo các bước: Đánh giá hiện trường - Đánh giá ban đầu - Gọi trợ giúp - Thực hiện sơ cứu và vận chuyển. Đầu tiên cần đảm bảo hiện trường là an toàn cho bản thân để tiến hành cấp cứu cho nạn nhân (cần quan sát nhanh tìm các yếu tố có thể nguy hiểm như: Cháy nổ, nguồn điện, khí độc…). Đồng thời, cần đánh giá sự thức tỉnh của nạn nhân bằng cách: Kích thích và hỏi to xem liệu nạn nhân có ổn không. Nhìn vào lồng ngực và toàn thân để xem nạn nhân có cử động hoặc thở bình thường không?

Sau khi đảm bảo an toàn, cần chú ý 3 trường hợp. Nếu nạn nhân vẫn còn ý thức, tỉnh táo, chúng ta cần đưa về tư thế khiến người bị nạn cảm thấy dễ chịu nhất để hồi phục. Đối với nạn nhân bất tỉnh nhưng vẫn còn nhịp thở và mạch, cần đưa về tư thế nằm nghiêng an toàn nếu như không có chấn thương về cột sống, nhằm bảo vệ nhịp thở. Đối với nạn nhân đã bất tỉnh, ngừng thở, mạch mất, cần nắm rõ, thực hiện quy trình hồi sinh tim phổi cơ bản.