Kỷ lục mở hàng năm mới, giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng

Vào đầu giờ sáng nay, giá vàng 9999 của SJC đã tăng 650 nghìn đồng so với hôm qua. Còn giá vàng 9999 của Doji tại TP.HCM đã tăng 100 nghìn đồng ở chiều mua vào và 200 nghìn đồng so với hôm qua.

Đà tăng của giá vàng 9999 dường như vẫn chưa dừng lại. Tới 16h20' hôm nay (7/2), giá vàng 9999 của SJC và Doji vẫn tăng mạnh. Theo đó, giá vàng 9999 của SJC và Doji được giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 62,80 triệu đồng/lượng 63,47 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 62,80 triệu đồng/lượng 63,45 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 62,70 triệu đồng/lượng 63,50 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 62,50 triệu đồng/lượng 63,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 16h20' ngày 7/2

Như vậy, so với buổi sáng nay, giá vàng 9999 vào buổi chiều nay của SJC đã tăng 350 nghìn đồng, còn giá vàng 9999 của Doji đã tăng 500 nghìn đồng ở chiều mua vào. Còn so với ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Tức là, chỉ sau nửa ngày giao dịch, giá vàng miếng SJC vào ngày hôm nay đã tăng gần 1 triệu đồng/lượng.