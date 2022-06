Kỷ lục lịch sử giữa tháng 5 đỏ lửa, nửa triệu tay chơi mới vào sàn chứng khoán

Trong tháng 5, thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều biến động mạnh, Theo đó, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5/2022, chỉ số VN-Index đạt 1.292,68 điểm, giảm 5,42% so với tháng 4, tương ứng giảm 13,72% so với cuối năm 2021; VNAllshare đạt 1.312,15 điểm, giảm 6,64% so với tháng 4, tương ứng giảm 15,96% so với cuối năm 2021; VN-30 đạt 1.332,59 điểm, giảm 5,98% so với tháng trước, tương ứng giảm 13,23% so với cuối năm 2021.

Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 5 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 14.951 tỷ đồng và 540,22 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 32,40% về giá trị và 20,98% về khối lượng so với tháng 4.