Kỷ lục của nhà máy thủy điện Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới sau đập Tam Hiệp

Nhà máy thủy điện nằm ở biên giới của tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam có tổng công suất lắp đặt là 16 triệu kilowatt do 16 tổ máy phát điện tạo ra. Công suất mỗi tổ máy là 1 triệu kilowatt, đây cũng là công suất lớn nhất thế giới đối với 1 tổ máy.

Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập Bạch Hạc Than vào năm 2017, dự án đã phải vượt qua những thử thách kỹ thuật cực kỳ khó khăn, phá vỡ một số kỷ lục thế giới bao gồm hang ngầm lớn nhất, thông số chống địa chấn lớn nhất của đập cao 300m, và đập tràn lớn nhất.

Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than bắt đầu vận hành đầu tháng 7 vừa qua, theo Hoàn cầu Thời báo. Siêu nhà máy thủy điện nằm trên sông Kim Sa, một nhánh của thượng lưu sông Dương Tử, có tổng chi phí xây dựng 220 tỉ nhân dân tệ (34,07 tỉ USD).

Mỗi tổ máy phát điện cao hơn 50m, trọng lượng hơn 8.000 tấn, tương đương với trọng lượng của một tàu khu trục và hiệu suất lên tới 99%.

"Việc đưa hai tổ máy phát điện đầu tiên của Nhà máy Thủy điện Bạch Hạc Than vào vận hành phản ánh sự phát triển của công suất tổ máy phát điện thủy điện của Trung Quốc, từ 300.000 kilowatt lên 700.000 kilowatt và cuối cùng là 1 triệu kilowatt" - He Wei, Phó giám đốc Sở Xây dựng và Kỹ thuật Trạm Thủy điện Bạch Hạc Than, cho biết.

Đập Bạch Hạc than lớn chỉ sau đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua

Ông He lưu ý rằng trước đây, Trung Quốc dựa trên cảm hứng từ những tiến bộ trong khoa học và công nghệ nước ngoài để xây dựng đập Tam Hiệp. Nhưng trong dự án Bạch Hạc Than, Trung Quốc đã xây dựng hoàn toàn độc lập bằng công nghệ của mình.

Để chứa 16 tổ máy phát điện khổng lồ, hai siêu trạm điện, dài 438m và cao 88,7m, đã được xây dựng dưới những ngọn núi ở cả hai bên của con đập, biến chúng trở thành nhà máy điện ngầm lớn nhất trên thế giới.

Tổng chiều dài của các đường hầm để phát điện và kiểm soát lũ lụt là khoảng 217km, tương đương khoảng cách từ Thượng Hải đến Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Để xây căn hầm dưới lòng đất, người ta đã đào tới 25 triệu mét khối, đủ để xây 10 kim tự tháp Ai Cập.