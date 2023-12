Kỷ lục buồn của loài hổ tại Ấn Độ

Yadav cho biết tuổi thọ trung bình của loài hổ trong tự nhiên tại Ấn Độ là từ 10 đến 12 năm tuổi, do vậy trong số 163 trường hợp hổ bị chết trong 11 tháng đầu năm 2023, có không ít trường hợp hổ chết vì tuổi già.

Số lượng hổ con chết nhiều trong năm 2023 cho thấy tỷ lệ sinh sản của hổ tại Ấn Độ cũng có sự tăng trưởng. Theo các nhà khoa học, chỉ 50% số lượng hổ con được sinh ra có khả năng sống đến lúc trưởng thành.

Tuy nhiên, các chuyên gia về động vật hoang dã cho biết sự gia tăng về số lượng hổ chết tại Ấn Độ là vấn đề cần được xem trọng và làm dấy lên mối lo ngại về việc bảo tồn của loài động vật này.

"Mặc dù các quan chức có thể cho rằng sự gia tăng số ca tử vong của hổ có thể do tuổi già hoặc lý do tự nhiên, nhưng cần phải điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân dẫn đến cái chết để đảm bảo tính bền vững của quần thể hổ", một chuyên gia động vật hoang dã Ấn Độ chia sẻ. "Cần phải tìm rõ nguyên do để có các biện pháp bảo tồn thích hợp".