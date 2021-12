Kỷ luật hiệu phó gửi clip nhạy cảm cho đồng nghiệp

Như VTC News đưa tin, ngày 21/10, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh lớp 11A5 trường THPT TP Cao Lãnh, phản ánh việc ông V.Q.C. chia sẻ đoạn video clip có hình ảnh phụ nữ tắm tại khu nhà tắm chung cho ông C.Tr.H. (giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh của trường). Nội dung này sau đó xuất hiện trên màn hình khi ông H. đang dạy trực tuyến.

Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra đoạn video clip (do ông V.Q.C. giao nộp).