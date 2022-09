Kỷ luật Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên để xảy ra phá rừng

2 phút trước Nhịp sống

Từ 15/9, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin "nơi sinh" vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam.