Kỷ luật Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Hội An

Ngày 13/9, ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam - cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức chi ủy đối với ông Phạm Văn Điểu - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Văn Điểu (áo thun xanh đậm) được dẫn ra xe về trại tạm giam để điều tra vào tháng 12/2021 (Ảnh: CTV).