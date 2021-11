Kỷ luật Đội trưởng quản lý thị trường "vòi vĩnh" lái xe chở hàng lậu

Your browser does not support the audio element.

Ngày 27/11, ông Trần Đức Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định - xác nhận, Tổng cục QLTT đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Danh, Đội trưởng đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh Bình Định) do cán bộ này hành vi vi phạm đạo đức công vụ.