Kỷ luật Đảng 14 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Hòa Bình

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình kết luận: Vi phạm của Chi bộ VII đã gây hậu quả nghiêm trọng, quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với chi bộ VII; "Khiển trách" đối với 2 đảng viên nguyên Bí thư chi bộ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Căn cứ các sai phạm của đảng viên theo thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Công an, đề nghị xử lý sai phạm của cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với các đảng viên liên quan.