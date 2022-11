Kỷ luật cán bộ ném tiền tung tóe trong quán bún ở Đà Nẵng

Đồng thời, việc này cũng vi phạm Luật Viên chức 2010 và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Vì vậy, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Đảng bộ Sở tài Nguyên và Môi trường Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông P.

Riêng dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng của ông P., cơ quan công an đã làm việc với các bên liên quan và xác định hành vi này không gây ra thiệt hại gì, chưa làm mất an ninh trật tự nên chưa đến mức xử lý hành chính.