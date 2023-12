Kỷ luật cán bộ CSGT ở Bình Dương có hành vi thiếu chuẩn mực

Sau khi đăng tải, clip nhận được hàng trăm nhìn lượt xem và bình luận. Đa số đều lên án hành vi thiếu chuẩn mực của ông T.

Trước đó, ngày 20/7/2022, Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang cũng kỷ luật 2 Đại uý không chấp hành đúng các quy định về trật tự, an toàn giao thông và có lời nói không chuẩn mực trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, ngày 25/6, Tổ tuần tra gồm 3 cán bộ Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh trong khi tuần tra phát hiện ô tô do V.V.H. (SN 1983) cầm lái vi phạm tốc độ. Qua kiểm tra, tài xế không có giấy phép lái xe.

Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện, có sự chứng kiến và đồng ý ký tên vào biên bản của người vi phạm.