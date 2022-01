Kỳ lạ nghề săn hàng độc phục vụ dân chơi sang chảnh

Hàng sau khi thu gom về, bà Hương phân loại thành nhiều món, với các giá thành khác nhau, phù hợp với các thể loại người dùng. Với kỳ nhông có trọng lượng 300-500g bà Hương cho xẻ thịt, lấy mật. Mật kỳ nhông được "dân chơi" xem là biệt dược, có công dụng thần kỳ trong việc chữa các loại bệnh, đặc biệt là chuyện "phòng the". Nắm bắt được nhu cầu này, Hai Hương đã tận dụng tối đa khả năng thiện xạ của các sơn nhân núi rừng. Với loại kỳ nhông dùng lấy mật, 1kg có giá lên tới 3 triệu.

Trong nhiều nghiên cứu, mật kỳ nhông có chứa những chất có tác dụng thông kinh, thanh nhiệt, giải độc, giúp chống co thắt và co giật ở trẻ em rất hiệu quả. Y học hiện đại chỉ ra trong mật kỳ nhông có thành phần steroid - một chất kháng viêm, giảm đau hỗ trợ điều trị hen phế quản tốt. Đồng thời, mật kỳ nhông còn có tác dụng hỗ trợ điều hòa một số hoạt động trong quá trình trao đổi chất. Trong khi đó acid của mật kỳ nhông giúp hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ hấp thu vitamin cùng các chất béo tan trong dầu.

Còn trên bàn nhậu, rất nhiều những lời tán dương, ca tụng hiệu quả thần kỳ của kỳ nhông trong việc khẳng định sức mạnh quý ông. Chưa biết thực hư ra sao, chỉ những công dụng được đồn thổi như vậy đã khiến cho con vật này nằm trong tốp biệt dược quý hiếm. Theo lương y Lê Văn Tý, Giám đốc Trung tâm y học Thăng Long, chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào khẳng định thịt cũng như mật kỳ nhông là biệt dược phòng the hay giúp chữa trị khỏi các loại bệnh như trên. "Họ "chém gió" với nhau rằng đây là đặc sản rừng già, hơn người là phải nhâm nhi cái gì đó khác biệt, xơi thú quý mới xứng đẳng cấp đại gia. Họ tung hô như thế để tận diệt thú rừng, kiếm chác lợi nhuận mà thôi", vị lương y nhận định.

Vào sâu trong rừng già, thợ săn phải đeo mặt nạ để tránh gai góc và các loại côn trùng đốt.



Sống theo trào lưu thưởng thức của lạ, năm nào ông Lê Công H. ngụ Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cũng sẵn lòng bỏ ra hàng chục triệu để có được một món hàng "chơi" Tết. Ngay từ đầu tháng 8, ông H. đã đặt nhóm của Y Phiên làm cho mình một bình rượu "khủng long" ngâm tươi sống ngay từ khi mới bắt được rồi chuyển về TP Hồ Chí Minh cho ông. Có đơn hàng, Y Phiên cùng 2 thợ săn tức tốc lên đường, lao xuống khe suối lùng sục cho bằng được 10 chú "khủng long" ngâm rượu theo đúng tiêu chuẩn mà khách hàng đưa ra.

Ông H. cho biết, những năm trước ông chơi Tết bằng ngọc ngà châu báu, như nanh gấu, sừng tê giác, đá quý. Cũng vì tội khoe đẳng cấp ăn chơi mà ông bị cơ quan chức năng "sờ gáy", may là trúng phải hàng giả, chứ không thì gay go to rồi. Sau đận đó, ông H. chuyển sang đồ chơi khác. Năm nay, ông H. nghe được lời tư vấn của "thần y" ở tận An Giang khuyên nên dùng rượu ngâm kỳ nhông nhằm tăng sức đề kháng, giúp đánh bại COVID-19 (!?). Ngoài công dụng thần kỳ như thế, ông còn nghe người ta kháo nhau rượu ngâm kỳ nhông chữa được hàng tá bệnh nguy hiểm như lao, suyễn... Ông H. đặt riêng cho mình một bình ngâm rượu quý và đặt thêm 3 bình nữa để đi biếu Tết. Thời buổi dịch bệnh hoành hành, có lẽ thứ quý nhất chính là sức khỏe. Muốn có sức khỏe thì phải có thuốc tốt, thế nên người ta không ngần ngại vung tiền mua những thứ được cho là biệt dược như thế.