Kỳ lạ: Đàn cá biết bú bình, chú gà nhép 4 chân gây xôn xao

Muối tre Hàn Quốc (ảnh: The Dailymeal)

Thời gian gần đây, thị trường xuất hiện loại muối có tên “mối tre Hàn Quốc” với mức giá siêu đắt đỏ, tới 1 triệu đồng/kg, loại cao cấp giá tới trên 747.000 đồng/lọ trọng lượng 90gram (khoảng 8,3 triệu đồng/kg). Theo quảng cáo, loại muối này được nung 9 lần trong ngọn lửa 1.500 độ C, có nhiều công dụng. Một số người mua về để nêm nếm món ăn.

Phiên chợ kỳ lạ, bán thứ ai nhìn cũng rùng mình

Ở Tịnh Biên, huyện miền núi của tỉnh An Giang, có một phiên chợ kỳ lạ chuyên bán thứ hàng hóa mà ai nghe qua cũng "rùng mình" mang tên chợ côn trùng. Báo Dân Trí cho hay, chợ côn trùng Tịnh Biên hoạt động đã hơn 20 năm qua, chuyên bán các loại bò sát, côn trùng cực độc như bọ cạp, nhện hùm, rết, rắn... chủ yếu được nhập từ Campuchia.

Khu chợ đặc biệt này buôn bán quanh năm, tùy thời tiết mà hàng hóa ít nhiều. Tuy khó khẳng định được tác dụng thật sự của những loại đặc sản đó nhưng phiên chợ này là một nét độc đáo khi có dịp ghé thăm vùng đất Thất Sơn.

Cây me mọc 2 thân, cây sộp trăm tuổi ở Đồng Tháp

Tại TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), có một cây me khủng trên 200 năm tuổi. Báo Đồng Tháp thông tin, điểm nổi bật ở cây me này là có 2 thân cùng một gốc. Do được trồng lâu năm nên thân cây khá lớn, gốc cây và rễ cây nổi lên những u nần nhìn rất đẹp mắt, có dáng thế độc lạ. Cây me này đã được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục cây có giá trị độc bản tại Việt Nam.